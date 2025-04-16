Орловцы остались без газа после аварийного отключения

Им помогла прокуратура.

Орган надзора провёл проверку по факту приостановки подачи газа в многоквартирный дом, расположенный в Орле на Карачевской, 93.

Оказалось, что в доме произошло аварийное отключение газоснабжения. После этого уполномоченные органы не приняли необходимых мер к восстановлению прав жильцов на получение данной услуги.

В результате прокурорского вмешательства был проведён комплекс необходимых действий. Сейчас газ вернулся в дом.

Ранее стало известно, что прокуратура вмешалась в ситуацию с выселением орловца-сироты из дома его брата, который погиб на СВО.

ИА «Орелград»