Препарат «Афотид» разработал Борис Круглый.

Он является братом-близнецом сенатора и врача Владимира Круглого, а также сыном Зинаиды Круглой (возглавлявшей областную детскую больницу с 1943 по 1986 годы).

О том, что «Афотид» разработал Борис Круглый, рассказал его брат Владимир. Соответствующий пост появился в социальных сетях орловского сенатора.

Как сообщает «РИА Новости», Девятый арбитражный апелляционный суд официально признал данный препарат «не имеющим аналогов в мире», а также «позволяющим лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии». Уточняется, что доказана и безопасность нового лекарства. Такие определения содержатся в материалах процесса.

На данный момент «Афотид» используют в семи клинических центрах. Он применяется в экспериментальном порядке, на добровольцах.

Суть судебного спора состояла в том, что Министерство промышленности и торговли требовало от ООО «Лина М» расторгнуть соответствующий госконтракт, вернуть аванс, а также выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Истец заявил, что задание просрочено (причём на шесть лет), а цель не достигнута.

После рассмотрения дела в двух инстанциях арбитраж снизил сумму взыскания со 117 до 14 миллионов рублей и отказал истцу во взыскании процентов. Суд признал, что задержка произошла по объективным причинам, а также то, что препарат является «социально-значимым».

ИА «Орелград»