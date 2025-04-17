Хуснуллин заявил о подвижках при строительстве кампуса

17.4.2025 | 12:05 Важное, Новости, Образование, Строительство

Зампред федерального правительства рассказал об орловской стройке.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова (октябрь 2024 года)

Информацию разместил официальный сайт правительства России.

«Сейчас на стройплощадке в комплексе общежития, которое будет состоять из трёх зданий, завершаются монолитные работы», – рассказал Марат Хуснуллин.

Напомним, так называется распространённый метод строительства, когда элементы конструкций создаются с применением бетонной смеси и опалубки (формы, определяющей будущий вид сооружения).

«Все жилые корпуса будут соединены надземными и подземными переходами. Благодаря им студенты смогут комфортно перемещаться в соседние здания, не выходя на улицу», – указал заместитель премьер-министра.

В свою очередь, генеральный директор «Единого заказчика в сфере строительства» Карен Оганесян рассказал, что сейчас на стройплощадке трудятся около 200 человек.

По его словам, кроме общежития на территории будущего кампуса уже возводят и учебно-лабораторный корпус. Его общая площадь составит около 27 тысяч квадратных метров.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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