Орловцы украли кальян из компьютерного клуба в Подмосковье

Также жители Орловской области позарились на фотолюминесцентную табличку.
Преступление произошло в Химках. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Московской области, двое жителей Орловской области похитили из клуба кальян, а также фотолюминесцентную табличку. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.
Владелица заведения обратилась в полицию. Затем сотрудники МВД установили и задержали подозреваемых. Уточняется, что это произошло «в ходе отработки жилого сектора». Однако выяснилось, что данные граждане прописаны в Орловской области.
Орловцы дали признательные показания. Пока что они находятся под подпиской о невыезде.
Похищенное имущество уже изъято и возвращено владелице.
ИА «Орелград»