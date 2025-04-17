Орловцы украли кальян из компьютерного клуба в Подмосковье

Также жители Орловской области позарились на фотолюминесцентную табличку.

Преступление произошло в Химках. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Московской области, двое жителей Орловской области похитили из клуба кальян, а также фотолюминесцентную табличку. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Владелица заведения обратилась в полицию. Затем сотрудники МВД установили и задержали подозреваемых. Уточняется, что это произошло «в ходе отработки жилого сектора». Однако выяснилось, что данные граждане прописаны в Орловской области.

Орловцы дали признательные показания. Пока что они находятся под подпиской о невыезде.

Похищенное имущество уже изъято и возвращено владелице.

ИА «Орелград»