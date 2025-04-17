Орловчанке-инвалиду компенсировали четверть миллиона

Жительница Орловской области вынужденно покупала лекарство за собственные средства.

Женщина страдает от тяжёлой онкологии. Она является инвалидом второй группы. Орловчанка имеет право на бесплатное получение жизненно необходимого лекарства. Однако по факту она не могла получать данный препарат.

В итоге ей пришлось приобретать его за свой счёт. На это было потрачено около 250 тысяч рублей.

Орловчанка обратилась за поддержкой во Мценскую межрайонную прокуратуру. Там зафиксировали нарушение, а потом обратились в суд.

В итоге областной департамент здравоохранения обязали компенсировать эти расходы. К настоящему моменту деньги уже выплачены.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»