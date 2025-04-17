Орловчанке-инвалиду компенсировали четверть миллиона

17.4.2025 | 14:10 Медицина, Новости

Жительница Орловской области вынужденно покупала лекарство за собственные средства.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Женщина страдает от тяжёлой онкологии. Она является инвалидом второй группы. Орловчанка имеет право на бесплатное получение жизненно необходимого лекарства. Однако по факту она не могла получать данный препарат.

В итоге ей пришлось приобретать его за свой счёт. На это было потрачено около 250 тысяч рублей.

Орловчанка обратилась за поддержкой во Мценскую межрайонную прокуратуру. Там зафиксировали нарушение, а потом обратились в суд.

В итоге областной департамент здравоохранения обязали компенсировать эти расходы. К настоящему моменту деньги уже выплачены.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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