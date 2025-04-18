Мэрия Орла назвала условия введения особого режима

Город ввел правила установления особого противопожарного режима на своей территории.

Мэр Юрий Парахин утвердил «Положение об установлении особого противопожарного режима на территории города Орла». Решение принято в целях усиления мер пожарной безопасности при ухудшении пожарной обстановки. Особый противопожарный режим устанавливается для понижения уровня пожарной опасности, предотвращения возникновения крупных природных или техногенных пожаров, требующих привлечения значительных сил и средств подразделений пожарной охраны, а также тушения пожаров. Уполномоченным органом на работу в этой сфере назначено городское управление по безопасности.

Документом вводятся основаниями для принятия решения об установлении на территории города Орла особого противопожарного режима. Такое возможно при крушениях и авариях на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся жидкости или горючие газы, с аварийным выбросом в объеме 20 тонн и более, порыве магистральных нефте- и газопроводов, авариях на складах нефтепродуктов, при аварийном отключении коммунальной системы жизнеобеспечения или электроэнергетической системы в жилых кварталах на двое и более суток.

Кроме того, особый режим власти вправе вводить, когда максимальная температура воздуха превышает плюс 30 градусов по Цельсию и остается выше этой отметки в течение одной недели и более. При возникновении крупных лесных пожаров на площади 25 гектаров и более и при повышении класса пожарной опасности в лесах до IV – V класса, а также при мотивированном предложение главного государственного инспектора Орловской области по пожарному надзору также может водиться особый режим.

Он устанавливается либо на всей территории города Орла, либо на его определенной части специальным постановлением администрации областного центра. На период действия особого противопожарного режима будут устанавливаться дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе: обеспечение запасов воды для пожаротушения, ограничение посещения лесных массивов гражданами, устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности, установка средств звуковой сигнализации, усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения.

При угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации возможна эвакуация населения за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим. Информация об установлении или отмене особого противопожарного режима должна незамедлительно доводиться до сведения горожан через средства массовой информации.

ИА “Орелград”