Орловцы за месяц потратили на покупки 17 миллиардов рублей

Динамику работы торговой сферы оценил Орелстат.

Оборот розничной торговли в январе-феврале 2025 года в Орловской области составил 35,4 миллиарда рублей, или 101,3 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2024 года. Такие данные обнародовал Орелстат. Статистики подсчитали, что только в феврале текущего года в регионе было реализовано различных товаров на общую сумму 17,7 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 0,8 процента больше показателя февраля предыдущего года.

«Оборот розничной торговли на 97,2 процента сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, – уточнили в Орелстате. – Доля розничных рынков и ярмарок – 2,8 процента. Для сравнения, в январе-феврале 2024 года указанные доли составляли 97,1 процента и 2,9 процента соответственно».

В структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия в отчетном периоде пришлось 49,3 процента, соответственно на товары непродовольственной группы – 50,7 процента. Сравнения с показателями годичной давности показывает, что орловцы стали больше тратить на продукты питания. Так, в январе-феврале 2024 года доля пищевых продуктов в общем обороте розницы составляла 46,5 процента, то есть спрос на продовольствие за год вырос почти на 3 процента.

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что Орловская область входит в пятерку регионов с самым низким уровнем стоимости социально-значимых продуктов питания по ЦФО. В частности, на аппаратном совещании в администрации региона губернатор Андрей Клычков отметил, что в целом ситуация на потребительском рынке области оценивается как стабильная. По его словам, регион по-прежнему входит в число субъектов ЦФО с рядом наиболее дешевых продуктов первой необходимости.

«Общая стоимость набора социально значимых товаров незначительно возросла, – считает губернатор Андрей Клычков. – Как и в среднем по России, отмечен сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, за исключением яблок. Немного подорожали сахар, мука, сливочное масло и ряд других товаров. С учетом этой динамики – необходимо продолжить продвижение на рынок продукции местных производителей, использовать иные механизмы взаимодействия с хозяйствующими субъектами. В частности, заключение соответствующих соглашений».

По данным департамента промышленности и торговли Орловской области, региональный потребительский рынок характеризуется товарной насыщенностью в объемах и ассортименте, соответствующих покупательскому спросу населения. Кстати, в рейтинге 18 регионов Центрального федерального округа по наименьшей стоимости продуктов Орловская область находится на 6-м месте по цене на картофель и яблоки, на 8-м месте – на лук репчатый, на 11-м месте – на морковь.

ИА “Орелград”