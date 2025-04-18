Путин сделал орловчанку Заслуженным учителем России

Звание присвоено педагогу школы №3 Орла Тамаре Серёгиной.

Такая информация содержится в указе президента России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Тамара Серёгина окончила Орловский государственный педагогический институт (сейчас ОГУ имени Тургенева) в 1986 году. Её общий стаж работы составляет 33 года. Практически вся трудовая деятельность орловчанки приходится на школу №3 города Орла имени Пушкина.

Серёгина преподаёт русский язык и литературу. В 2012 она получила почётную грамоту Министерства образования, а в 2019 стала педагогом высшей категории.

Орловчанка возглавляет школьный музей Пушкина. Также Тамара Серёгина разработала три образовательные программы, посвящённые жизни и творчеству этого поэта.

ИА «Орелград»