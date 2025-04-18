Сегодня в Орле стартует «Вахта памяти»

Открытие проходит в эти минуты.

Торжественное мероприятие организовали в Военно-историческом музее. Здесь должен состояться марш участников поисковых движений. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Всероссийская «Вахта памяти» открылась 12 апреля. Главные мероприятия по этому поводу прошли в Московской области в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот». На них присутствовали и орловские поисковики.

В минувшем году в рамках «Вахты памяти» Орловское региональное отделение «Поискового движения России» провело 18 полевых поисковых экспедиций. Удалось найти останки 108 бойцов и командиров Красной армии, погибших при освобождении нашего региона. В экспедициях участвовали около 200 человек из 8 регионов России.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»