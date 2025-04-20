Спор об орловском протезе прошёл уже три суда

Во всех трех инстанциях победу одержало Орловское УФАС России.

Арбитражный суд Центрального округа принял решение об отказе в удовлетворении требований Отделения Социального фонда России по Орловской области о признании недействительным решения Орловского УФАС России. Иными словами, дело рассматривалось уже в третьей, кассационной инстанции. Как и на двух предыдущих стадиях, суд принял стороны антимонопольной службы, оставив требования ОСФР без удовлетворения. Напомним чуть дела.

«В июне 2024 года Орловским УФАС России по поручению ФАС России были проведены внеплановые проверки в отношении ОСФР по Орловской области при осуществлении закупок технических средств реабилитации на основании поступившей информации о признаках нарушения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», – пояснила пресс-служба Орловского УФАС.

В ходе проведенных проверок комиссия Управления установила, что электронный аукцион на выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии с модулем стопы с микропроцессорным управлением, в целях социального обеспечения граждан в 2024 году был проведен с нарушением требований закона. «Заказчиком в извещении о проведении закупки не установлено требование о наличии лицензии у участников закупки», – уточнили в УФАС.

Как уже рассказывал «Орелград», извещение о закупке было размещено в апреле 2024 года в единой информационной системе. Начальная максимальная цена контракта составляла 3,831 миллиона рублей. На участие в электронном аукционе была подана только одна заявка. Аукцион признали несостоявшимся, но с единственным участником закупки, чья заявка была признана соответствующей требованиям, заключили контракт. Достался он АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» по начальной цене, то есть цена контракта составила 3,831 миллиона рублей.

В июне 2024 года в Орловское УФАС из ФАС России поступило поручение о проведении контрольных мероприятий в отношении территориального отделения Социального фонда России. Причем ФАС указала, что проверить следует именно закупки технических средств реабилитации. По результатам проведения проверки Орловским УФАС было заведено дело, а затем вынесено решение о нарушении законодательства о закупках.

«Как было установлено комиссией Управления, в указанной закупке определены и конкретизированы документы, которые представляются участником закупки, однако, фактически в извещении требования о предоставлении таких документов не установлено, – уточняет пресс-служба Орловского УФАС. – Следовательно, заказчик допустил нарушение части 3 статьи 7, пункта 1 части 1 статьи 31, пункта 12 части 1 статьи 42 Закона».

ОСФР по Орловской области не согласилось с отдельными пунктами решения антимонопольной службы и обжаловало их в судебном порядке. Арбитражный суд Орловской области отказал фонду в удовлетворении заявленных требований, не обнаружив в действия антимонопольщиков ничего незаконного. Затем Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение орловского арбитража без изменений, после чего то же самое сделал и Арбитражный суд Центрального округа в кассационной инстанции.

«Оценив в совокупности доказательства, представленные сторонами, арбитражные суды трех инстанций пришли к выводу, о том, что требование Заявителя о признании недействительным решения Орловского УФАС России удовлетворению не подлежит», – подытожили в антимонопольном органе.

ИА “Орелград”