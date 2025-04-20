Орловцам объяснили, почему в грозу нельзя ловить рыбу

Памятку с полезными рекомендациями выпустили энергетики.

Орловский филиал ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» выпустил памятку о правилах безопасности на рыбалке. Как пояснили в компании, список полезных советов сверстан «в связи с установившейся в Орловской области теплой погодой и сезоном рыбной ловли». В частности, энергетики обращают внимание рыболовов на необходимость соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).

«Выбирая место для ловли рыбы, помните, что рыбачить под действующими ЛЭП опасно для жизни, – говорится в памятке. – Следует учесть, что расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6-7 метров, при этом длина современных удилищ может достигать 7 метров. Будьте внимательны при перемещениях под проводами ЛЭП. Необходимо заранее складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения к ним на недопустимо близкое расстояние – менее 1 метра для воздушных ЛЭП напряжением до 110 кВ».

Кроме того, энергетики обращают внимание на материал, из которого в наши дни изготавливают удилища. Времена бамбуковых удочек остались в далеком прошлом. Современные удочки выпускают в основном из углепластика, а этот материал обладает высокой электропроводимостью. Иными словами, он потенциально опасен для рыбака, а если прибавить к этому фактор повышенной влажности на берегу водоема и мокрую леску, то риск только возрастает. Все это вкупе создает опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей ЛЭП, а касание проводов неизбежно приведет к смертельной травме.

«Также опасно забрасывать блесны и другие снасти вблизи линий электропередачи: мокрая леска – хороший проводник тока, зацепившись снастью за провод, можно попасть под напряжение, – предупреждают энергетики. – Рыбалка в грозу недопустима! При приближении грозы немедленно покиньте водоем и уйдите как можно дальше от береговой линии. Вода является хорошим проводником электрического тока, а удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров».

Кстати, как правило, производитель сам указывает в маркировке удилища на опасность ловли рыбы под ЛЭП и во время грозы. Соответствующая наклейка обычно крепится к корпусу удилища. Энергетики советуют при покупке внимательно изучать этикету. Игнорирование предупреждающих знаков и элементарных правил собственной безопасности может привести к трагедии, предупреждают они.

«Не подвергайте опасности свою жизнь и не будьте беспечны по отношению к другим, – призывает отдел по связям с общественностью филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго». – Энергетики призывают жителей Орловской области соблюдать необходимые меры предосторожности вблизи энергообъектов и просят незамедлительно сообщать о нарушениях и повреждениях в электросетевом комплексе по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220; бесплатно, круглосуточно)».

ИА “Орелград”