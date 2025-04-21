На Орловщине завершился конкурс «Сердце отдаю детям»

21.4.2025 | 10:41 Новости, Образование

Он проводился среди педагогов дополнительного образования.

Фото: ogik.ru

Как сообщает профильный областной департамент, абсолютным победителем конкурса стал тренер Спортивной школы №4 города Орла Михаил Гавдис.

Известно, что свой профессиональный путь он выбрал ещё в шесть лет. К настоящему моменту Гавдис окончил Орловский колледж искусств и Орловский государственный институт культуры, а также защитил диссертацию в Московском государственном университете культуры.

Также жюри выбрало четверых лауреатов. Это

  • Павел Михайлов (из ливенского Центра творческого развития имени Поликарпова),
  • Мохаммад Касим Растагар (из Спортивной школы №1 Орла),
  • Анна Романова (из Дома детского творчества №4 Орла),
  • Зинаида Четверикова (из Дома детского творчества №3 Орла).

На следующем, всероссийском этапе конкурса наш регион будут представлять как победитель, так и лауреаты.

ИА «Орелград»


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