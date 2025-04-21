Орловские деревни попробуют «объединить» ради цифровизации

Чиновники придумали, как привести связь в малые населенные пункты.

Планы по обеспечению устойчивой качественной связью обсудили на заседании правительства 21 апреля. Руководитель департамента информационных технологий Орловской области Андрей Артемов проинформировал, что в 2025 году ожидается введение в эксплуатацию 189 базовых станций. К концу 2030 года все населенные пункты региона с населением от 100 до 500 жителей (около 400) получат связь по госпрограмме и усилиями операторов связи, которые также развиваются и приходят в глубинку с базовыми станциями.

«Остаются малые населенные пункты. По ним мы также прорабатываем. Технические решения есть, но они достаточно дорогостоящие. Но мы направляли наши планы и в Минцифры, и в Совет Федерации с тем, чтобы, если есть два-три населенных пункта (каждый из которых не достигает ста жителей, но вместе они больше ста жителей), то чтобы они тоже попали в программу по устранению цифрового неравенства. Они рассматриваются – пока обратной связи нет. Но мы надеемся, что все-таки эти планы будут реализованы и малонаселенные пункты получат связь».

Губернатор Андрей Клычков предложил разделять задачи по определенным периодам. Даже если связи нет в населенных пунктах со 100 жителями – «это удивительно».

«Но мы знаем с вами и 10-15 человек. Как людям вызвать скорую, как вызвать пожарную бригаду? Вот эта задача, она, понятно, непростая», – оценил губернатор. Также он предложил соединить ремонт магистралей и связь. Можно не только укладывать асфальт, но и обеспечивать “комфорт жителям, в том числе и при перемещении”.

ИА “Орелград”