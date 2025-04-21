Орёл три дня подряд бьёт температурные рекорды

21.4.2025 | 12:23 Новости, Общество

Температура воздуха остаётся необычайно высокой для этого времени и места.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Таковы данные сайта www.pogodaiklimat.ru, который обобщает данные по мониторингу погоды.

Согласно источнику, период с 18 по 20 апреля включительно в этом году в Орле был самым тёплым за всю историю наблюдений. Средняя температура составила, соответственно, +24,1, +24,7 и +24,6 градусов.

Известно, что подобная ситуация наблюдается и в других региональных центрах. Так, 20 апреля обновились температурные рекорды в 15 столицах субъектов России, в том числе, в Брянске и Туле.

ИА «Орелград»


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