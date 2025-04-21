Дело главы Дмитровского района передано в суд

Также фигурантом стал его первый заместитель.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Глава Дмитровского района Сергей Козин и его первый заместитель Сергей Котов обвиняются в превышении должностных полномочий. Установлено, что в апреле 2023-го года районная администрация заключила договор на благоустройство объектов в Дмитровске – бульвара по улице Социалистической и площади у храма Дмитрия Солунского.

Задание доверили подрядчику ООО «Кварта-Л» и субподрядчику ООО «Стройлогистика». В итоге на объекте появились спортивные комплексы и игровое оборудование, которые имели характеристики ниже указанных в условиях контракта.

Как считает следствие, обвиняемые знали об этом — более того, действовали по предварительному сговору. Однако подписали акты о приёмке, которые содержали недостоверную информацию. Бюджет потерял около 4,7 миллиона рублей.

Как уточнили в орловском Управлении Следственного комитета, чиновники не признали вину. Дело возбуждено по материалам оперативной и розыскной деятельности Управлений ФСБ и УМВД России по Орловской области.

Ранее в суд направили дело подрядчика и субподрядчика.

ИА «Орелград»