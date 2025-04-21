Особую экономическую зону «Орел» обследовали археологи

Разведывательные работы проводились в связи с вероятностью нового строительства.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Орел», расположенная на территории Мценского района Орловской области, продолжает расширяться. Вот-вот старт возьмет уже шестой этап строительства, предусматривающий создание внеплощадочной сети газоснабжения высокого давления. В связи с этим на отведенной под строительство территории было проведено археологическое обследование.

Разведку в апреле 2025 года провели сотрудники ООО «Белгородская археологическая экспертиза». В круг их задач входило потенциальное выявление и постановка на учет памятников археологии, определение границ объектов археологического наследия и нанесение их на географические карты. В ходе разведки был обследован участок протяженностью чуть более трех километров: проведено визуальное обследование и заложено четыре разведочных шурфа.

Шурфы закладывались в створе участка планируемого строительства. Выемка грунта в шурфах осуществлялась пластами толщиной 20 сантиметров с непрерывным просмотром извлеченного грунта. После снятия каждого пласта производилась зачистка поверхности для выявления пятен возможных археологических объектов и других следов древних антропогенных воздействий. После работ все шурфы были рекультивированы.

Потенциальных объектов археологического наследия исследователи не нашли, это означает, что строительные работы проводить можно. Стоит сказать, что на обследованном участке подобное археологическое обследование ранее никогда не проводилось. Ближайшими к нему археологическими памятниками являются ОАН «Мценск городище» (I тыс. н.э., XI-XVII вв.) и «Мценск курганный могильник» (XI-XIII вв.). Они расположены на расстоянии от 1,5 до 2,3 километра к северо-востоку, и запланированные строительные работы им не повредят.

Кстати, обследованный участок расположен на землях Подмокринского сельского поселения в окрестностях деревни Волково и на территории самого Мценска. В геоморфологическом отношении эта территория занимает долину левого берега реки Мцыня, левого притока реки Зуша. Маршрут археологического обследования начинался в 110 метрах к северо-западу от газораспределительной станции у юго-западной окраины города Мценска.

«Обследуемая территории представлена сельской, городской и промышленной застройкой, за исключением в крайней северо-восточной и юго-западной частях участка, где произрастает разнотравье и кустарники, – отметили в своем отчете археологи. – Участок обследования был пройден в пешем порядке, проведен визуальный осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе археологических объектов. В ходе визуального обследования объекты археологического наследия не выявлены».

ИА “Орелград”