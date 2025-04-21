«Орелводоканал» отсудил миллион у МУП «ТТП»

Долги транспортного предприятия продолжают расти.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по иску муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал» к муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла. Истец просил о взыскании с ответчика суммы по договору займа, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойку с условием дальнейшего их начисления.

МУП «ТТП» в письменном отзыве исковые требования как по сумме основного долга, так по процентам и неустойке признало в полном объеме, хотя его представитель в судебное заседание не явился. Спор был рассмотрен в отсутствие представителя ответчика, по имеющимся в деле материалам. В письменном отзыве МУП «ТТП» также указало, что в связи с тяжелым финансовым положением не имеет возможности погасить долги, накопившиеся перед «Орелводоканалом».

Арбитражный суд установил, что в октябре 2024 года казанные предприятия заключили договор займа. Согласно ему «Орелводоканал» предоставил МУП «ТТП» заем на сумму 996 191 рубль. Заем является процентным: стороны договорились, что процент составляет 2/3 ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды. Проценты за пользование займом уплачиваются одновременно с возвратом займа. А сам заем МУП «ТТП» должно было вернуть в срок до 25 декабря 2024 года.

Факт получения ответчиком займа в сумме 996 191 рубль в суде был подтвержден платежными поручениями. В нарушение условий договора займа и статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, взятые на себя обязательства по возврату заемных средств ответчик не исполнил. Иск был удовлетворен. Арбитраж постановил взыскать с МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» в пользу «Орелводоканала» 1 172 900,84 рубля.

В эту сумму включен не только основной долг, но и 67 129,83 рубля – процентов за пользование чужими денежными средствами, 109 580,01 рубля – неустойки, а также расходы по государственной пошлине в сумме 17 151 рубль. Причем проценты за пользование займом с суммы основного долга 996 191 рубль, исходя из 2/3 ключевой ставки Банка России, будут начисляться МУП «ТТП», начиная с 15 апреля 2025 года по день фактического погашение долга. Также до полного исполнения обязательств дополнительно будет начисляться неустойка.

Ранее о ситуации на МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» депутатам Орловского облсовета рассказал руководитель предприятия Игорь Косолапов. «С его слов в настоящее время предприятию не удается стать прибыльным из-за долгов, копившихся годами. На сегодняшний день эта сумма составляет 354 миллиона рублей. Ежегодные дотации предприятию выделяются в размере около 240 миллионов рублей и идут не на его развитие, а на погашение долгов и ремонт подвижного состава», – сообщила по этому поводу пресс-служба регионального парламента.

ИА “Орелград”