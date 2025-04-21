Работы девятиклассников проверят опытные эксперты

Сформированы экспертные комиссии для проведения основного государственного экзамена.

В Орловской области завершены мероприятия по «повышению согласованности работы экспертов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования». Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО). По его данным, подготовку прошел 251 эксперт, из которых сформировано 14 предметных комиссий для проведения ОГЭ.

«Среди них абсолютное большинство составляют эксперты, получившие по итогам квалификационных испытаний статус старшего эксперта, это 152 человека, – сообщили в Центре. – Следует отметить небольшое увеличение количества экспертов, получивших статус ведущего эксперта, – 17 человек, то есть 7 процентов. Таким образом, 71 процент имеют статус старшего и ведущего экспертов. Успешность, объективность, правильность проверки письменных работ выпускников ОГЭ зависит от владения председателями предметных комиссий разных приемов, направленных на улучшение процесса и качества проверки работ».

Руководитель ОРЦОКО Дмитрий Логутеев в своем комментарии подчеркнул, что подходы к повышению качества работы предметных комиссий вырабатываются в процессе подготовки экспертов. По его словам, причины расхождения в критериальном оценивании, существенного расхождения по предметам проанализированы уже на двух уровнях согласования.

«Третий уровень согласования пройдет непосредственно в основной период проведения ОГЭ. И это не менее важный момент, так как согласно критериям качества и объективности проведения ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2025 году Рособрнадзор проанализирует деятельность предметных комиссий ОГЭ, в части касающейся третьих проверок. Комиссии сформированы и готовы к досрочному и основному периодам ОГЭ», – пояснил Дмитрий Логутеев.

Напомним, расписания и продолжительность проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2025 год были утверждены совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора. Испытания пройдут в три этапа: досрочный – с 22 апреля по 6 мая, основной – с 21 мая по 16 июня, дополнительный – со 2 по 12 сентября.

Если выпускник заболеет, у него совпадут даты проведения экзаменов по отдельным учебным предметам или возникнут другие обстоятельства, которые не дадут сдать экзамен в назначенный день (подтвержденные документально), пройти испытания можно будет в резервные сроки: с 12 по 17 мая, с 26 июня по 2 июля, с 17 по 23 сентября.

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по учебным предметам, имеют право принять участие в государственной итоговой аттестации в дополнительный период со 2 по 23 сентября 2025 года. Напомним также, что заявления на участие в ГИА-9 принимались до 1 марта 2025 года.

ИА «Орелград»