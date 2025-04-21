В Орле из-за пала сухой травы пострадал человек

Он получил ожоги.

Новость сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

ЧП случилось на территории Орла, в садовом некоммерческом товариществе «Дормашевец» 19 апреля. В службу спасения поступил сигнал о возгорании. Полыхал дачный дом, а также сухая растительность вокруг него.

С последствиями ЧП боролись пятеро пожарных на двух единицах спецтехники. В итоге дачный дом выгорел на площади 12 квадратных метров, сухая растительность – на площади 500 квадратных метров. «На пожаре травмирован мужчина с ожогами», – отметили в МЧС.

Ещё один серьёзный пожар случился 20 апреля днём. В Нарышкино на улице Горького загорелись строоения. В итоге огонь уничтожил два склада, которые не эксплуатировались. Однако удалось отстоять склад с зерном, два жилых дома и хозяйственную постройку.

ИА «Орелград»