В Орле открывается выставка «Светлое Христово Воскресение»

Её организует «Артель православных художников».

Открытие состоится 23 апреля в 15 часов.

Экспозицию составят работы орловских художников, чья творческая жизнь уже много лет тесно связана с украшением православных храмов. «Артель» основана в 2008 году. Также организатором мероприятия является региональное отделение «Союза художников России».

При этом на выставке будут представлены различные жанры. Посетители увидят не только каноническую иконопись, но также живописные и графические работы, а также образцы декоративно-прикладного искусства.

Выставку можно будет посетить с 23 апреля по 8 июня. Экспозиция разместится в Орловском краеведческом музее на Гостиной, 2.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»