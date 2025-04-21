В Орле открывается выставка «Светлое Христово Воскресение»

Её организует «Артель православных художников».
Открытие состоится 23 апреля в 15 часов.
Экспозицию составят работы орловских художников, чья творческая жизнь уже много лет тесно связана с украшением православных храмов. «Артель» основана в 2008 году. Также организатором мероприятия является региональное отделение «Союза художников России».
При этом на выставке будут представлены различные жанры. Посетители увидят не только каноническую иконопись, но также живописные и графические работы, а также образцы декоративно-прикладного искусства.
Выставку можно будет посетить с 23 апреля по 8 июня. Экспозиция разместится в Орловском краеведческом музее на Гостиной, 2.
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»