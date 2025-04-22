На майских праздниках через Орловщину пустят новые поезда

22.4.2025 | 13:14 Новости, Транспорт

Планируется четыре дополнительных состава.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как сообщили в РЖД, дополнительные поезда дальнего будут курсировать через Орловскую область в период с 30 апреля по 12 мая.

Так, поезд №219 «Москва — Белгород» будет прибывать в Орёл 1, 8 и 12 мая — в 01:58. Состав №233 «Москва — Курск» – 1 и 8 мая, в 05:40.

В обратном направлении жители нашей области сможет воспользоваться поездом №220 «Белгород — Москва» (отправление из Орла 30 апреля, 7 и 11 мая в 05:49) и №234 «Курск – Москва» (отправление из Орла 4 и 11 мая в 22:59). Об этом пишут «Орловские новости».

Всего в период майских праздников для обеспечения перевозок на Московской железной дороге назначено 158 пар дополнительных пассажирских поездов. Это на 56% больше, чем в 2024 году.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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