В МЧС заявили, что орловцы стали чистоплотнее

22.4.2025 | 13:21 Закон и порядок, Новости

В Орловской области спасатели обследуют 40 пляжей.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Такая работа ежегодно проводится перед началом купального сезона. В этом году он традиционно начнётся 1 июня.

Водолазы обследуют будущие места летнего отдыха, выявляя посторонние и опасные предметы. В том числе — на дне водоёмов. Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Как отмечают в ведомстве, в основном, объекты находятся в удовлетворительном состоянии. В том числе и потому, что сознательность отдыхающих растёт.

«Граждане реже стали мусорить именно в воду», – указали в пресс-службе.

ИА «Орелград»


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