Приставы выдворили с Орловщины 32 иностранца

Таковы данные за истекший период текущего года.

Их озвучили на встрече руководства областного управления службы судебных приставов с представителями УМВД.

Решения о выдворении принимали уполномоченные органы. Приставы передавали иностранцев пограничной службе ФСБ, препровождали их через границу и оформляли нужные документы.

Известно, что среди выдворенных были граждане экзотических государств — Египта, Камеруна и Конго, Бангладеш, а также представители среднеазиатских стран.

В ближайшие пять лет вернуться в Россию они не смогут. Если иностранцы попробуют сделать это нелегально, то понесут уголовную ответственность.

ИА «Орелград»