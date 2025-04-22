Приставы выдворили с Орловщины 32 иностранца

22.4.2025 | 14:20 Закон и порядок, Новости

Таковы данные за истекший период текущего года.

Фото: УФССП по Орловской области

Их озвучили на встрече руководства областного управления службы судебных приставов с представителями УМВД.

Решения о выдворении принимали уполномоченные органы. Приставы передавали иностранцев пограничной службе ФСБ, препровождали их через границу и оформляли нужные документы.

Известно, что среди выдворенных были граждане экзотических государств — Египта, Камеруна и Конго, Бангладеш, а также представители среднеазиатских стран.

В ближайшие пять лет вернуться в Россию они не смогут. Если иностранцы попробуют сделать это нелегально, то понесут уголовную ответственность.

ИА «Орелград»


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