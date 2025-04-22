В Орёл прибыл поезд Победы

22.4.2025 | 15:30 История, Новости, Общество

Акция посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

С 19 апреля по 3 июля поезд движется из Москвы по другим городам нашей страны. В составе 19 вагонов. Один из них представляет собой сцену, ещё восемь — выставочные помещения. В остальных находится техника и проживает персонал.

В честь прибытия поезда-музея на вокзале Орла состоялся митинг. Состав встретил первый заместитель губернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский, спикер областного совета Леонид Музалевский и другие официальные лица.

В ходе торжественных мероприятий Орловской области передали боевое знамя 605-го стрелкового полка ордена Кутузова. Затем состоялось вручение медалей Министерства обороны России «За помощь и милосердие». Учеников орловских школ приняли в ряды движения «Юнармия».

Экспозицию эшелона смогли осмотреть все желающие.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Возрастное ограничение: 12+.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

ИА «Орелград»


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