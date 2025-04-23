1 мая в Орле пройдёт без шествий

Мэрия отказала КПРФ в согласовании акции.

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на заместителя председателя областного совета Ивана Дынковича.

Представители КПРФ хотели организовать шествие и митинг, однако мероприятия не согласовали. Причиной стали соображения безопасности.

Также СМИ сообщает, что Федерация профсоюзов Орловской области тоже не планирует проводить шествие в День весны и труда.

Впервые традиция проведения шествий на 1 мая прервалась в Орле в 2020-м году, в связи с пандемией коронавируса. Впоследствии КПРФ организовывала альтернативные акции — в 2023-м и 2024-м годах. Так, в минувшем году в первый день мая в областном центре состоялся тематический автопробег.

ИА «Орелград»