ООО «Далк» ввезло на Орловщину миллион саженцев-иностранцев

Поставку проконтролировал Россельхознадзор.

Как рассказали в орловском Управлении ведомства, она состояла из 1 миллиона 65 тысяч 670 саженцев и подвоев. Ввозились яблони, черешни, виноград, а также малина.

Поставка не была единоразовой — саженцы доставили в виде 67 партий. Причём это происходило в период с 1 января по 21 апреля текущего года.

Сельскохозяйственную продукцию доставили из Италии и Сербии. Она предназначена для компании, зарегистрированной в Краснодарском крае. В Орловской области у ООО «Далк» есть склад временного хранения. Сюда и доставили саженцы-иностранцы.

Также в Россельхознадзоре рассказали, что не выявили нарушений при ввозе данной продукции.

ИА «Орелград»