Воспитанников детсадов убрали из областного конкурса

Вместо малышей работы выполняли родители и воспитатели.

Департамент образования области издал приказ о проведении очередного областного конкурса проектов «Человек славен трудом». Он проводится для повышения значимости и общественного признания Героев труда Российской Федерации, повышения уважения подрастающего поколения к людям труда и людям старшего возраста. Кроме того, целью конкурса заявлено развитие творческого потенциала учащихся. В конкурсе могут принять ученики 7-11 классов школ и обучающиеся организаций среднего профессионального образования. Раньше отдельная возрастная категория имелась для дошколят, но теперь ее не будет.

«В этом году в положение о конкурсе внесены несколько существенных изменений, – объяснили в Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО), по инициативе которых в 2022 году был проведен первый такой конкурс. – Во-первых, из категорий участников убраны воспитанники детских садов — опыт показал, что большинство работ за детей делают родители или воспитатели, а оценивание малышей наравне со взрослыми людьми несправедливо. Во-вторых, в число участников добавлены ученики 7-х классов. Поэтому в этом году участниками конкурса могут стать ученики 7-11 классов и учащиеся учреждений среднего профессионального образования Орловской области».

В этом году предусмотрено две номинации: «Человек труда в моем районе/городе» и «Человек труда в моей семье». Участники могут подать конкурсные работы, выполненные в одной из четырех форм на их собственное усмотрение: рисунок, презентация, видеоролик или статья. Конкурсные материалы будут оцениваться по системе баллов, выиграют те участники, которые наберут наибольшее количество баллов.

Критериями оценки станут значимость работы, убедительность и конструктивность идеи, полнота и яркость выразительных средств, четкость монтажно-композиционного исполнения, смысловая точность образа человека труда, лексико-стилистическая и логическая грамотность представленного материала. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 сентября зарегистрироваться в системе «Навигатор 57» и предоставить на электронную почту анкету, согласие на обработку персональных данных и конкурсную работу.

«В 2022 году по инициативе Федерации профсоюзов Орловской области впервые был проведен областной конкурс проектов «Человек славен трудом». Инициативу профсоюзов поддержали департамент образования и Институт развития образования области. Этот совместный конкурс полюбился детям, их родителям и учителям и продолжает собирать талантливую молодежь Орловщины. В прошлом году его участниками стали 137 человек», – добавили в ФПОО.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”