Орловцы стали реже ошибаться при уплате налогов

В регионе снизилось количество невыясненных налоговых платежей.

Управление ФНС России по Орловской области рассказало о результатах работы по уточнению так называемых невыясненных поступлений. Такая работа сотрудниками ведомства проводится в ежедневном режиме, а ее целью является оперативное зачисление различных поступивших сумм точно по назначению. Судя по ведомственной статистике, ситуация в этой сфере заметно улучшилась.

«Если на 1 апреля 2024 года на невыясненных платежах оставалось 1,6 тысячи документов на сумму порядка 2,6 миллиона рублей, то на 1 апреля 2025 года количество невыясненных платежей снизилось на 65 процентов, а сумма уменьшилась почти на 2 миллиона рублей, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Это стало возможным после внедрения института ЕНС и сведения всех расчетов с бюджетом в единое сальдо и введению единых реквизитов для оплаты всех налоговых платежей».

Напомним, что ЕНС (единый налоговый счет) – это относительно новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов, который заработал с 2023 года. Он пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) до истечения срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика. У физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, открыт общий ЕНС по обязательствам как связанным так и не связанным с предпринимательской деятельностью. Проверить состояние ЕНС можно в личном кабинете налогоплательщика или в учетной бухгалтерской системе.

Что касается ошибок, то неверное заполнение платежных документов приводит к появлению невыясненных поступлений и несвоевременному распределению денежных средств в бюджетную систему. Для корректного заполнения платежных документов областная налоговая служба рекомендует пользоваться интернет-сервисами «Уплата налогов и пошлин» и «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции».

«Кроме того, на сайте ФНС России доступны реквизиты для заполнения отчетности, а также справочники и классификаторы, образцы заполнения платежных документов при уплате платежей, входящих или не входящих в ЕНП, которые находятся в разделе «Налогообложение в Российской Федерации» и подразделе «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности», – подсказывают в ведомстве.

ИА “Орелград”