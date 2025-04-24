В Орле выпустили фильм о чудесах Илия

24.4.2025 | 13:30 Новости, Общество

Публикацию приурочили к 40 дням с даты его кончины.

Фото: t.me/staretsili

Фильм о схиархимандите Илии (Ноздрине) опубликован на официальных ресурсах Орловской митрополии. Документальная лента рассказывает о жизненном пути знаменитого орловца, а также о событиях и чудесах, связанных с ним.

«Пусть этот фильм станет не только ещё одним воспоминанием, но и живым напоминанием о силе веры, смирении и любви, которые отец Илий щедро дарил всем, кто встречался с ним на жизненном пути», – говорится на сайте митрополии.

Напомним, что накануне под Орлом в православном центре «Вятский Посад» прошло богослужение, посвящённое сороковинам старца. Его возглавил митрополит Тихон.

Также на службе присутствовал губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»


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