Орловщина нарастила экспорт зерна в Белоруссию

24.4.2025 | 13:00 Новости, Экономика

Показатель вырос сразу в 5,4 раза.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

С начала этого года сотрудники ведомства проконтролировали экспорт 57,9 тысячи тонн продовольственной пшеницы, которая следовала из Орловщины в Белоруссию.

Это в 5,4 раза больше, чем аналогичный показатель минувшего года. Тогда за тот же период из нашей области в дружественную республику отправили только 10,8 тысячи тонн пшеницы.

Интересно, что все партии соответствовали требованиям принимающей стороны. Вредные организмы в орловской пшенице не нашли.

Известно, что в 2025-м на вывозимую продукцию такого рода оформили 2084 фитосанитарных сертификата.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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