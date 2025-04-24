Орловщина нарастила экспорт зерна в Белоруссию

Показатель вырос сразу в 5,4 раза.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

С начала этого года сотрудники ведомства проконтролировали экспорт 57,9 тысячи тонн продовольственной пшеницы, которая следовала из Орловщины в Белоруссию.

Это в 5,4 раза больше, чем аналогичный показатель минувшего года. Тогда за тот же период из нашей области в дружественную республику отправили только 10,8 тысячи тонн пшеницы.

Интересно, что все партии соответствовали требованиям принимающей стороны. Вредные организмы в орловской пшенице не нашли.

Известно, что в 2025-м на вывозимую продукцию такого рода оформили 2084 фитосанитарных сертификата.

ИА «Орелград»