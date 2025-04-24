Вдове орловца вручили его Орден Мужества

24.4.2025 | 15:00 Новости компаний, СВО

Награды посмертно удостоился Василий Кобзев.

Фото: www.uezdny-gorod.ru

Об этом сообщает «Уездный город Ливны». Василий Кобзев являлся местным жителем.

Известно, что он попал на СВО в рамках частичной мобилизации. Служил разведчиком – в должности механика-водителя. О его гибели стало известно в ноябре 2023-го года.

До мобилизации в вооружённые силы орловец работал на «ГМС «Ливгидромаш»» токарем.

Решение о награждении принял президент России Владимир Путин. Соответствующий указ был подписан в январе этого года.

Награду вдове Василия Кобзева Ангелине вручил военный комиссар города Ливны Сергей Петрыкин.

ИА «Орелград»


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