Вдове орловца вручили его Орден Мужества

Награды посмертно удостоился Василий Кобзев.

Об этом сообщает «Уездный город Ливны». Василий Кобзев являлся местным жителем.

Известно, что он попал на СВО в рамках частичной мобилизации. Служил разведчиком – в должности механика-водителя. О его гибели стало известно в ноябре 2023-го года.

До мобилизации в вооружённые силы орловец работал на «ГМС «Ливгидромаш»» токарем.

Решение о награждении принял президент России Владимир Путин. Соответствующий указ был подписан в январе этого года.

Награду вдове Василия Кобзева Ангелине вручил военный комиссар города Ливны Сергей Петрыкин.

ИА «Орелград»