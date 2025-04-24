Вдове орловца вручили его Орден Мужества

Награды посмертно удостоился Василий Кобзев.
Об этом сообщает «Уездный город Ливны». Василий Кобзев являлся местным жителем.
Известно, что он попал на СВО в рамках частичной мобилизации. Служил разведчиком – в должности механика-водителя. О его гибели стало известно в ноябре 2023-го года.
До мобилизации в вооружённые силы орловец работал на «ГМС «Ливгидромаш»» токарем.
Решение о награждении принял президент России Владимир Путин. Соответствующий указ был подписан в январе этого года.
Награду вдове Василия Кобзева Ангелине вручил военный комиссар города Ливны Сергей Петрыкин.
ИА «Орелград»