В Болховском микрорайоне Орла пройдёт экологическая акция

Здесь соберут макулатуру и пластик.

Затем собранное направят на переработку. Об этом рассказали в Администрации Орловского муниципального округа (к которому относится территория, где находится микрорайон).

Акция «ЭкоСбор» пройдёт 26 апреля, в эту субботу.

Точка сбора будет работать с 11:15 до 12:15. Макулатуру и пластик надо приносить в деревню Жилина на улицу Графа Киселёва к дому №3.

««ЭкоСбор» – это проект, направленный на экологическое просвещение, популяризацию системы раздельного сбора отходов и бережного отношения к природным ресурсам для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду», – пояснили в окружной администрации.

ИА «Орелград»