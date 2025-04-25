Орловчанка и её сын подозреваются в нападениях в Курске

Сейчас оба подозреваемых задержаны.

Как рассказали в Управлении МВД по Курской области, 6 апреля местную жительницу избили двое человек — взрослая женщина и молодой парень. Инцидент произошёл на улице Карла Маркса.

Полиция установила личности подозреваемых. Оказалось, что это приезжие из Орловской области, мать и сын.

«В Курске они не имеют постоянного места жительства, ведут обособленный образ жизни», – отметили в пресс-службе полиции. При этом молодой человек ещё не достиг совершеннолетнего возраста — ему 17 лет.

Женщину задержали сразу. Она находилась под арестом 10 суток.

Её сын скрывался от полиции, но тоже был задержан несколько дней спустя. После медицинского освидетельствования орловца отправили в СИЗО, так как оказалось, что он является ещё и подозреваемым по уголовному делу, где речь шла уже о ножевом ранении. Известно, что это нападение тоже произошло в апреле. Удар ножом получил житель Железнодорожного округа Курска.

Кроме того, сообщается ещё об одном случае, когда орловские гости нарушили закон в соседнем областном центре. Их уличили в совершении неких хулиганских действий. После этого матери и сыну пришлось приносить извинения, а также устранять последствия порчи имущества.

ИА «Орелград»