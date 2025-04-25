От падающей штукатурки до аварийного состояния

Жители многоэтажного дома №23 по улице 8 Марта в Орле уже несколько лет страдают от протечек крыши.

Попытки решить проблему путем обращений в различные инстанции не принесли желаемого результата. Особенно остро проблему чувствуют жильцы верхних этажей. Орловцы показали последствия протечек и поведали о своих бедах депутату Горсовета Владиславу Гефелю. Так, собственница квартиры на девятом этаже рассказала, что из-за постоянных намоканий происходит обрушение штукатурки с потолков, что представляет реальную опасность для всех жильцов. Проблема затрагивает как общие помещения подъезда, так и квартиры.

По словам Владислава Гефеля, проблема носит серьезный характер. Депутат обещал связаться с управляющей компанией для решения вопроса. Однако для устранения причин протечек потребуется комплексный подход, поскольку проблема может быть связана не только с состоянием самого кровельного покрытия.

Напомним, в регионе действует особая подпрограмма капремонта, направленная именно на крыши. Потоки осадков способны смыть любые усилия по приведению в порядок общих помещений, замене коммуникаций и лифтового оборудования.

ИА “Орелград”