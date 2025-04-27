Во Мценске раскритиковали контроль за имуществом

Свое мнение по данному вопросу высказала городская КСП.

Контрольно-счетная палата города Мценска проверила соблюдение порядка формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью. Объектом проверки стало управление по муниципальному имуществу. Проверяемый период охватил весь 2024 год. КСП обратила внимание на то, что согласно принятому местными депутатами решению, реестр муниципального имущества города Мценска должен состоять из трех разделов, каждый из которых должен включать в себя еще и подразделы.

Однако к проверке был представлен реестр муниципального имущества, в электронном виде, который состоит из двух разделов. Причем последние не содержат подразделы. По состоянию на 1 января 2024 года в реестре было учтено 7023 объекта имущества балансовой стоимостью 1,141 миллиарда рублей. По состоянию на 1 января 2025 года в реестре было учтено уже 11 190 объектов имущества балансовой стоимостью 1,536 миллиарда рублей.

Согласно информации, представленной управлением по муниципальному имуществу, по состоянию на 1 января 2025 года было зарегистрировано право собственности на 962 объекта недвижимого имущества. В ходе проверки установлено, что в представленном к проверке реестре по состоянию на 1 января 2024 года по 859 (38 процентов от общего количества) объектам недвижимого имущества отсутствуют сведения об их стоимости, что в КСП сочли нарушением.

Дело в том, что существует приказ Минфина России, согласно которому сведения об объекте учета, в том числе о лицах, обладающих правами на муниципальное имущество или сведениями о нем, не вносятся в разделы в случае их отсутствия, за исключением сведений о стоимости имущества, которые имеются у правообладателя. А ведение учета объектов без указания их стоимостной оценки не допускается.

В КСП считают, что местные чиновники допустили нарушение требований приказа Минфина России. В реестре по состоянию на 1 января 2025 года без указания стоимости, например, было учтено 794 (37 процентов) объектам недвижимого имущества. «Таким образом, со стороны управления по муниципальному имуществу отсутствует контроль за ведением реестра муниципального имущества города Мценска», – к такому выводу пришли проверяющие.

ИА “Орелград”