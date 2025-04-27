Дефицит бюджета Ливен подрастет

Администрация города подготовила проект поправок в главный финансовый документ.

На обсуждение Ливенского городского Совета народных депутатов внесен проект поправок в решение о бюджете на 2025 год. Его автором является администрация города в лице финансового управления. Проект также был направлен в городскую Контрольно-счетную палату, которая вынесла свое заключение. Аудиторы считают, что предложенные поправки не противоречат нормам Бюджетного кодекса РФ.

Согласно проекту, доходы бюджета увеличиваются на 20,614 миллиона рублей и по итогам всего года составят 1,691 миллиарда рублей. Расходы тоже увеличиваются, но уже на 28,35 миллиона рублей. В целом по году они должны составить 1,81 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета возрастет со 110 до 118,67 миллиона рублей. Дефицит бюджета на плановый период 2026 и 2027 годов не изменятся и составят 45,495 и 47,407 миллиона рублей соответственно. Установленный статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ предел дефицита (10 процентов) не превышен.

Источниками покрытия дефицита на 2025 год является изменение остатков средств на счетах бюджета, а дефицит на плановый период 2026 и 2027 годов погашать планируют за счет бюджетных кредитов. Верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2026 года остается без изменений, а составляет он сейчас 120 миллионов рублей. За счет дополнительных средств планируется увеличить капитализацию местного дорожного фонда, доходная часть которого вырастет на 3,499 миллиона рублей.

Возрастет и его расходная часть. Так, 55 тысяч рублей власти направят на техническое обслуживание светофорных объектов, 672 тысячи – на совершенствование технических средств регулирования дорожного движения, 200 тысяч – на обеспечение необходимого уровня освещенности городских территорий, повышение надежности работы сетей наружного освещения города. Еще без малого 115 тысяч рублей будет направлено на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приобретение дорожной техники, необходимой для содержания дорог.

С учетом вносимых изменений сумма доходов муниципального Дорожного фонда на 2025 год составит 157,878 миллиона рублей, сумма расходов – 155,416 миллиона рублей. То есть остается еще и сумма так называемых нераспределенных бюджетных ассигнований, которая составит – 2,462 миллиона рублей. Проект решения предполагает внесение соответствующих изменений в распределение бюджетных ассигнований на реализацию целевых муниципальных программ на 2025 год.

ИА “Орелград”