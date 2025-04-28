Мэрия оплатит поездки родственников участников СВО

Власти города приняли новый порядок субсидирования перевозчиков.

Администрация Орла утвердила новый порядок предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города. Напомним, что из казны областного центра перевозчикам уже много лет возмещают так называемые выпадающие доходы за перевозку льготных категорий граждан. Субсидию предоставляют на основании заявлений самих перевозчиков, в пределах выделенных лимитов бюджетных средств.

В последние годы список пассажиров-льготников был расширен. В связи с этим принят новый документ, который устанавливает порядок определения размера и условий предоставления субсидии за перевозку льготных категорий пассажиров как автобусами, так и наземным электрическим транспортом, то есть трамваями и троллейбусами. Субсидии предоставляются транспортным организациям для частичного возмещения затрат, понесенных ими.

Мэрия компенсирует плату за проезд студентов и школьников, а также пенсионеров, имеющих страховую пенсию по старости, зарегистрированных в городе Орле и не имеющих ежемесячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов. К числу льготников также отнесены члены семей, родители, дети супругов, несовершеннолетние полнородные и неполнородные братья и сестры мобилизованных орловцев и граждан, проходящих военную службу по контракту, сотрудников органов внутренних дел и национальной гвардии. Словом, родственники участников СВО имеют льготу на проезд.

Источником финансового обеспечения субсидий являются средства бюджета города Орла. Предоставляются они по результатам отбора путем запроса предложений. Указанными полномочиями наделен комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла. Участники отбора должны соответствовать обязательным требованиям. Одно из них – согласие перевозчика на публикацию сведений о нем в интернете.

Участник отбора должен подать заявление, расчет суммы субсидии и справку, составленную в произвольной форме и заверенную транспортной организацией. Фактически перевозчик должен доказать, что перевез по льготе определенное количество пассажиров. Участники отбора сами несут ответственность за достоверность сведений в представленных ими документах. В субсидии могут отказать, если представленная перевозчиком информация окажется недостоверной.

ИА «Орелград»