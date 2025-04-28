В Орле откроется пункт проката колясок и кроваток

28.4.2025 | 10:30 Новости, Общество

Орловцам с новорожденными детьми помогут в Семейном МФЦ.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщили в учреждении. Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных откроется здесь с июня.

Получить помощь смогут семьи, где растут дети в возрасте до полутора лет. При этом родители должны иметь постоянную регистрацию в Орловской области.

Поддержка оказывается молодым и студенческим, малоимущим, многодетным семьям, тем, кто воспитывает ребёнка-инвалида, а также одиноким родителям.

Орловцы смогут взять до пяти предметов – во временное пользование, но полностью бесплатно.

В Семейном МФЦ можно будет «одолжить» коляски для новорожденных, прогулочные коляски, детские кроватки, пеленальные столики, автолюльки, стульчики для кормления и другие предметы, необходимые родителям малышей.

Заявку на получение помощи можно направить уже сейчас — по электронной почте familymfc57@yandex.ru или по телефонам 8 (4862) 30-34-36 и 8-910-204-1500.

Адрес Семейного МФЦ – Комсомольская, 102-А.

ИА «Орелград»


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