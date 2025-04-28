Межнациональные отношения обсудили в Орле

Заседание состоялось в администрации областного центра.

Представители Управления по вопросам миграции (УВМ) и Центра по противодействию экстремизму регионального ЦПЭ УМВД приняли участие в работе координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. Мероприятие прошло в мэрии под председательством заместителя мэра Сергея Никулина. Участие в нем также приняли сотрудники городской администрации, представители Ассамблеи народов России, общинно-благотворительного центра «Нэшер» и ряда крупных орловских компаний.

«Об анализе миграционной ситуации на территории Орла, динамике миграционных процессов за 2024 год и прогнозе развития ситуации в текущем году присутствующим рассказал начальник организационно-методического отдела Управления по вопросам миграции регионального УМВД Алексей Ануфриев, – сообщает пресс-служба УМВД. – В свою очередь заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму областного управления Максим Садочков сообщил присутствующим о мерах по предупреждению возникновения конфликтных ситуаций на национальной и религиозной почве, в том числе в период подготовки и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Кроме того, участники обсудили вопросы профилактики экстремизма среди детей и молодежи. К слову, в регионе обучается около 4000 иностранных студентов. По данным УМВД, в первом квартале 2025 года в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма сотрудниками ЦПЭ было проведено 26 профилактических мероприятий с молодежью. В ежедневном режиме проводится мониторинг наиболее популярных новостных и информационно-аналитических ресурсов, электронных журналов и газет в части получения информации о потенциальных экстремистских угрозах в регионе.

В рамках мониторинга за первые три месяца текущего года было выявлено 11 интернет-ресурсов, разместивших на своих электронных площадках противоправный контент экстремистского характера, публично демонстрирующих нацистскую символику и атрибутику националистических и неонацистских организаций. Решения об ограничении доступа к данным ресурсам были поддержаны Управлением Роскомнадзора по Орловской области.

«Также участники мероприятия выслушали доклады имама города Орла Камиля Магомедова, исполнительного директора Межрегиональной благотворительной еврейской общественной организации «Общинно-благотворительный центр Нэшер» Тамилы Белоцерковской и председателя Орловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Галины Глазовой», – подытожила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»