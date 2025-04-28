Объявлены имена победителей конкурса Курнакова

Обладатель Гран-при и лауреаты получат дипломы и денежные призы.

Областные власти обнародовали итоги XXIX областного конкурса имени А.И. Курнакова «Славлю Родину свою!». Напомним, он проводится ежегодно, а текущий конкурс посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс был учрежден в 1997 году, он предназначен для художников города Орла и Орловской области. Его основная цель – поиск и поддержка особо одаренных детей в области изобразительного искусства.

«В этом году председателем жюри конкурса стала Анна Грибанова — декан факультета скульптуры, профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова». В состав жюри конкурса вошли Почетные члены Российской академии художеств, Заслуженные работники культуры, профессора и доценты художественно-графического факультета ФГБОУВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», – сообщается на сайте правительства региона.

Что касается победителей, то обладателем Гран-при стал 20-летний Никита Мизев, выступавший в номинации «Художественно-графическая». Никита обучается в Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева». Лауреатами стали: Милана Деминова, Варвара Дубровина, Юлия Шешина, Виктор Рябов, Алексей Волков, Дмитрий Воробьев, Мария Солопова, Кира Мусатова, Дарья Спиридонова, Даниил Анисимов, Мария Кирюхина, Артем Вещиков и Анастасия Алексашина.

Кстати, возраст самого юного лауреата составляет всего 4 года. Обладатель Гран-при и лауреаты конкурса получат дипломы и денежные призы от правительства Орловской области. Церемония награждения состоится 6 мая 2025 года в 14:00 часов на базе БУК ОО «Информационно-выставочный центр», где до 11 мая продлится выставка конкурсных работ. В этом году конкурс стартовал 1 марта. Проводился он по трем номинациям: «Художественно-графическая», «Художественная фотография» и «Декоративно-прикладное искусство и скульптура».

Участники состязались в нескольких возрастных группах: от 4 до 7 лет, от 8 до 11 лет, от 12 до 14 лет, от 15 до 16 лет, от 17 лет до 21 года. Тематика, техника, стиль и жанр выполнения работ являлись свободными. Жюри оценивало оригинальность темы, глубину замысла, творческий почерк и индивидуальность, а также наилучшее сочетание творческого замысла и технического мастерства, степень законченности произведения, эмоциональность и выразительность композиции. Напомним, что перед стартом конкурса губернатор вдвое увеличил суммы денежных призов.

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ИА «Орелград»