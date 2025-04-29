На Орловщине стартовала горячая линия по защите от клещей

29.4.2025 | 13:15 Закон и порядок, Медицина, Новости

Она завершится 11 мая.

Фото: ИА «Орелград»

Мероприятие проводит Управление Роспотребнадзора по Орловской области, а также региональный «Центр гигиены и эпидемиологии».

Основная цель — профилактика опасных инфекций, которые передаются с укусами клещей. Специалисты ответят на любые вопросы орловцев, связанные с темой защиты от этих паразитов.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу включительно с 9 до 18 часов (с перерывом с 13:00 до 13:45).

Контактные телефоны:

  • эпидемиологический отдел «Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области» – 77-09-36 и 77-06-89;
  • отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области — 41-53-11;
  • отдел в городе Ливны – 8 (486 77) 2-07-33 и 7-13-34;
  • отдел в городе Мценске – 8 (486 46) 4-15-39, 4-03-90 и 2-08-39;
  • отдел в посёлке Кромы – 8 (486 43) 2-15-98;
  • отдел в посёлке Верховье – 8 (486 76) 2-47-27 и 2-39-49.

ИА «Орелград»


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