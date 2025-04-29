В Орле развернут триколор 40 на 40 метров

Вес флага составляет 250 килограммов.

Акция «Флаг Победы» пройдёт на площади Ленина 3 мая в 14 часов. В ней примут участие около 60 человек — волонтёры различных общественных организаций, а также члены семей бойцов СВО.

Организатором выступает Благотворительный фонд «Ева-Флоренсия» (совместно с ООО «ЭПЕКО»).

Акция является межрегиональной. Орёл — лишь одна из остановок на пути. Далее триколор побывает в Курске, Бахмуте, Луганске и Донецке, других городах. Финальной точкой станет Москва — там «Флаг Победы» развернут 9 мая.

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ИА «Орелград»