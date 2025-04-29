Скончался музыкант и поэт Геннадий Казак

29.4.2025 | 17:00 Культура, Новости

Известному орловцу было 83 года.

Фото: proza.ru

О его кончине сообщил сайт istoki.tv.

Прощание с Геннадием Владимировичем Казаком состоится 1 мая в зале на Лескова, 18. Церемония начнётся в 13 часов.

Многие жители Орловщины знали и помнили этого автора по его выступлениям на региональных телеканалах. Также стихи и частушки Казака публиковались в областной прессе. Его авторству принадлежит и несколько песен, посвящённых малой родине – «Мы – орловчане», «Баллада о берёзе», «За все цветы – спасибо».

Также Геннадий Казак занимался обучением начинающих музыкантов.

ИА «Орелград»


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