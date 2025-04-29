Орловца будут судить за татуировку

Её расценили как символику экстремистской организации.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, дело завершено. В свою очередь, в прокуратуре утвердили обвинительное заключение и передали документы в суд. В ближайшее время мужчине придётся держать ответ перед законом.

Его обвиняют в неоднократной публичной демонстрирации символики экстремистской организации. Преступления происходили в декабре минувшего года. Мужчина находился в колонии-поселении, отбывая это наказание за другие поступки.

В этот период он и показывал другим осуждённым свои татуировки с соответствующей символикой. Как уточняет прокуратура, речь идёт о запрещённой в России экстремистской организации «А. У. Е.»*

Уголовное дело возбуждалось по материалам оперативно-розыскной деятельности Управлений МВД и ФСИН России по Орловской области.

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* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

ИА «Орелград»