Орловца будут судить за татуировку

29.4.2025 | 17:10 Криминал, Новости

Её расценили как символику экстремистской организации.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, дело завершено. В свою очередь, в прокуратуре утвердили обвинительное заключение и передали документы в суд. В ближайшее время мужчине придётся держать ответ перед законом.

Его обвиняют в неоднократной публичной демонстрирации символики экстремистской организации. Преступления происходили в декабре минувшего года. Мужчина находился в колонии-поселении, отбывая это наказание за другие поступки.

В этот период он и показывал другим осуждённым свои татуировки с соответствующей символикой. Как уточняет прокуратура, речь идёт о запрещённой в России экстремистской организации «А. У. Е.»*

Уголовное дело возбуждалось по материалам оперативно-розыскной деятельности Управлений МВД и ФСИН России по Орловской области.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования