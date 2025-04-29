В Орловской области зажгли новый Вечный огонь

Он загорелся в Знаменском районе.

Огонь зажёгся на мемориале «Братская могила воинов, погибших в 1943 году», который находится в деревне Хотетово. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Это стало возможным благодаря всероссийскому проекту ПАО «Газпром» под названием «Храним огонь Победы». Компания подвела к братскому захоронению природный газ.

В церемонии участвовал губернатор Андрей Клычков, первый заместитель спикера облсовета Михаил Вдовин, представители «Газпрома», а также молодёжного движения «Юнармия».

ИА «Орелград»