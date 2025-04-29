Орловцы могут пожаловаться Строеву на состояние укрытий

Найти их поможет специальный QR-код.

Депутат Горсовета Орла Владимир Строев опубликовал в соцсетях специальный QR-код. Любой орловец может отсканнировать его и получить доступ к карте защитных сооружений города.

Как пояснил Строев, публикация сделана в связи с предстоящими майскими праздниками. Очевидно, что вопросы безопасности при проведении массовых мероприятий будут стоять остро — в том числе, и в областном центре.

«Если информация на сайте не соответствует реальному положению дел, пожалуйста, напишите мне в личном сообщении», – добавил депутат.

Напомним, в январе стало известно, что число укрытий в Орле должно вырасти.

ИА «Орелград»