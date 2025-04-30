Назначена дата публичных слушаний по бюджету Орла

Мероприятие депутаты решили провести 20 мая.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, традиционные публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Орла за 2024 год состоятся 20 мая в 16.00 в малом зале администрации города. Такое решение приняли народные избранники. Предложения по данному вопросу принимаются до 19 мая 2025 года включительно по адресу: ул. Пролетарская гора, 1, кабинеты 401, 404 (в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

Предложения и замечания будут сведены в общее решение участников публичных слушаний, которые затем депутаты городского парламента учтут при утверждении отчета на своей сессии. Основные параметры уже известны. Так, доходы бюджета областной столицы в минувшем году составили 13,782 миллиарда рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы муниципальной казны оставили лишь около 3,8 миллиарда рублей. Остальные средства город получил из бюджета региона, в том числе и федеральные деньги, которые шли не напрямую, а транзитом черед область.

В структуре собственных поступлений наибольшая доля пришлась на налог на доходы физических лиц. По подсчетам администрации города, поступления от НДФЛ за год составили 2,29 миллиарда рублей. Разнообразные акцизы пополнили городскую казну на 17,6 миллиона рублей, налоги на совокупный доход принесли еще 424,5 миллиона рублей. В частности, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, дал городу 313,26 миллиона рублей.

Еще около 106 миллионов рублей областная столица заработала на патентах, которые бизнесмены приобретают для ведения различных видов предпринимательской деятельности. Сборы по налогу на имущество физических лиц превысили 217 миллионов рублей. Расходы бюджета за год составили 15,623 миллиарда рублей, причем по сравнению с первоначальной версией бюджета в течение года расходная часть увеличилась на 1,567 миллиарда рублей. Плановый дефицит бюджета – 1,051 миллиарда рублей.

В своем отчете спикер Орловского горсовета Василий Новиков отметил, что дополнительные расходы были связаны с погашением кредиторской задолженности прошлых лет в бюджетных учреждениях Орла. Также средства дополнительно выделялись на оказание финансовой помощи муниципальным предприятиям, исполнение судебных исков, оплату исполнительных листов по взносам на капитальный ремонт за муниципальные помещения в многоквартирных домах, благоустройство города, реализацию муниципальных программ и оказание социальной поддержки населению. В том числе были приняты дополнительные меры поддержки граждан, участвующих в специальной военной операции и членов их семей.

ИА «Орелград»