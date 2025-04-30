Орловских студентов предостерегли от регистрации фиктивных фирм

30.4.2025 | 9:00 Закон и порядок, Новости

За участие в нелегальных схемах можно отправиться за решетку.

Фото: ИА “Орелград”

Студенты Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина посетили региональную налоговую службу, где для них провели специализированный урок налоговой грамотности. Среди прочего студентам рассказали об административной и уголовной ответственности в случае участия в схемах мошенников и регистрации фиктивных фирм.

«Минимальное наказание за такие преступления – это штраф от 100 тысяч рублей или исправительные работы, а максимальное – лишение свободы на срок до трех лет», – уточнили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. Участие в регистрации фиктивного бизнеса влечет за собой целый ряд последствий: применение административной или уголовной ответственности; субсидиарную ответственность владельца, в том числе, номинального, по долгам фирмы своими деньгами и имуществом; репутационные потери – участие в фиктивной фирме может навсегда закрыть путь в солидную компанию.

«Зафиксированы случаи привлечения к незаконной деятельности студентов, которым за небольшую плату предлагают возглавить юридическое лицо или зарегистрировать на себя предпринимательскую деятельность, – рассказала ранее в ходе онлайн-марафона региональной Недели финансовой грамотности старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС Ольга Лаврова. – Молодые люди из-за незнания законодательства становятся соучастниками преступления».

Тем временем, вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Перед ним предстал молодой человек, ранее не имевший проблем с законом. Его признали виновным по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ. Как следует из приговора, еще летом 2020 года к молодому человеку в Орле обратился некий гражданин, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве. Он попросил подсудимого стать номинальным директором в ООО, счета которого злоумышленник затем планировал использовать для перевода денежных средств.

Орловец согласился. Он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, в реальности не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от его имени. Став номинальным директором, молодой человек лично прибыл в банк и лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО. Тем самым компания была подключена к системе дистанционного банковского обслуживания, а средствами доступа в нее, в том числе персональные логин и пароль, получил «директор».

Электронные средства для проведения платежей он затем передал своему приятелю. Счета на ООО были открыты в нескольких банках. В результате гражданин, изначально организовавший всю эту схему, получил от номинального директора персональные данные и далее уже сам распоряжался счетами компании, фиктивный директор которой ничего о переводах не знал. За свои услуги он получил денежное вознаграждение, но следствие и суд квалифицировали их, как незаконные.

Вину в предъявленном обвинении подсудимый полностью признал и в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление. Ему запретили менять без разрешения надзорного органа постоянное место жительства и своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

ИА «Орелград»


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