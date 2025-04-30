Орловских студентов предостерегли от регистрации фиктивных фирм

За участие в нелегальных схемах можно отправиться за решетку.

Студенты Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина посетили региональную налоговую службу, где для них провели специализированный урок налоговой грамотности. Среди прочего студентам рассказали об административной и уголовной ответственности в случае участия в схемах мошенников и регистрации фиктивных фирм.

«Минимальное наказание за такие преступления – это штраф от 100 тысяч рублей или исправительные работы, а максимальное – лишение свободы на срок до трех лет», – уточнили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. Участие в регистрации фиктивного бизнеса влечет за собой целый ряд последствий: применение административной или уголовной ответственности; субсидиарную ответственность владельца, в том числе, номинального, по долгам фирмы своими деньгами и имуществом; репутационные потери – участие в фиктивной фирме может навсегда закрыть путь в солидную компанию.

«Зафиксированы случаи привлечения к незаконной деятельности студентов, которым за небольшую плату предлагают возглавить юридическое лицо или зарегистрировать на себя предпринимательскую деятельность, – рассказала ранее в ходе онлайн-марафона региональной Недели финансовой грамотности старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС Ольга Лаврова. – Молодые люди из-за незнания законодательства становятся соучастниками преступления».

Тем временем, вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Перед ним предстал молодой человек, ранее не имевший проблем с законом. Его признали виновным по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ. Как следует из приговора, еще летом 2020 года к молодому человеку в Орле обратился некий гражданин, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве. Он попросил подсудимого стать номинальным директором в ООО, счета которого злоумышленник затем планировал использовать для перевода денежных средств.

Орловец согласился. Он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, в реальности не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от его имени. Став номинальным директором, молодой человек лично прибыл в банк и лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО. Тем самым компания была подключена к системе дистанционного банковского обслуживания, а средствами доступа в нее, в том числе персональные логин и пароль, получил «директор».

Электронные средства для проведения платежей он затем передал своему приятелю. Счета на ООО были открыты в нескольких банках. В результате гражданин, изначально организовавший всю эту схему, получил от номинального директора персональные данные и далее уже сам распоряжался счетами компании, фиктивный директор которой ничего о переводах не знал. За свои услуги он получил денежное вознаграждение, но следствие и суд квалифицировали их, как незаконные.

Вину в предъявленном обвинении подсудимый полностью признал и в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление. Ему запретили менять без разрешения надзорного органа постоянное место жительства и своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

ИА «Орелград»