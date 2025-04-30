В Орле показали, как народ помогал Красной Армии

Виртуальную выставку подготовили сотрудники Государственного архива Орловской области.

Виртуальная выставка «Отдавали фронту все, что могли!» начала работать на сайте Государственного архива Орловской области. Она подготовлена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На выставке представлены электронные образы уникальных документов из фондов бывших органов КПСС о помощи фронту населения Орловской области.

«Выставка включает документы из фондов бывших органов КПСС – докладные записки, сведения, информации, сводки, письма с фронта и другие материалы свидетельствующие, о том, что население области, мужественно перенося все военные невзгоды, считало своим долгом помогать, отдавая последнее, тем, кто в это время проливал кровь в ожесточенных боях с врагом, спасая Родину от нацистов», – сообщает Госархив.

Организаторы напоминают, что уже в 1941 году Орловская область, в состав которой к началу войны входило 66 районов и пять городов (часть из них сейчас относятся к Брянской, Калужской и Липецкой областям), была одновременно оккупированной и прифронтовой зоной. И в таких непростых условиях местное население организовало широкое патриотическое движение по оказанию помощи фронту.

«Большие масштабы приняла кампания по сбору теплых вещей и подарков для Красной Армии, – пояснили в Госархиве. – Отправляя на фронт тысячи посылок, жители Орловской области оказывали бойцам не только значительную материальную, но и огромную моральную поддержку. Вышитые кисеты, носовые платки, полотенца, печенье, конфеты, вложенные в посылки, напоминали бойцам о доме, о том, что их любят и ждут с победой».

Например, среди экспонатов имеется обращение коллектива работников сушзавода «За индустриализацию» и членов колхоза «Новый путь» Казанского сельсовета Мценского района ко всем рабочим, служащим, колхозникам, колхозникам и домохозяйкам района. Оно было принято 9 сентября 1941 года. В нем говорилось: «В каждой нашей семье найдется теплая одежда полезная бойцам, героически сражающимся на фронте… Помните, что, сдавая славной Красной Армии теплые вещи, мы вручаем их своему сыну, брату, мужу, своим родным и любимым, своим друзьям – защитникам нашей жизни, свободы и чести, наших детей, женщин и стариков».

«Пусть грозные танки, построенные на наши трудовые сбережения, будут участвовать в полном разгроме гитлеризма» – а это цитата из обращения коллектива рабочих, служащих и инженерно-технических работников совхоза «Хомутовский» от 10 октября 1942 года. Они обратились ко всем жителям региона с призывом организовать сбор средств на постройку танковой колонны «Орловский партизан».

«Сдавая деньги, все единодушно заявляли: «Наши трудовые рубли еще больше усилят мощь Красной Армии. Новые танки будут давить фашистов, это ускорит освобождение нашей земли от немецкой погани», – добавили в Госархиве.

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ИА «Орелград»