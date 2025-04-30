В Орле ввели ограничения на парковку

30.4.2025 | 10:55 Новости, Транспорт

Они уже действуют.

Фото: ИА «Орелград»

Новость сообщили в Администрации Орла. Стоянка транспортных средств запрещена на нескольких центральных улицах.

Причиной являются мероприятия, посвящённые Дню весны и труда и юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Запрет действует сегодня, 30 апреля, до 22 часов, а также 5 и 7 мая с 6 до 22 часов. Оставлять транспорт нельзя

  • на улице Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской),
  • на улице Горького (от Брестской до Пионерской),
  • на улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы),
  • на площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы).

«Рассчитываем на ваше понимание!» – добавили в мэрии.

ИА «Орелград»


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