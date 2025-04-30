В Орле ввели ограничения на парковку

Они уже действуют.

Новость сообщили в Администрации Орла. Стоянка транспортных средств запрещена на нескольких центральных улицах.

Причиной являются мероприятия, посвящённые Дню весны и труда и юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Запрет действует сегодня, 30 апреля, до 22 часов, а также 5 и 7 мая с 6 до 22 часов. Оставлять транспорт нельзя

на улице Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской),

на улице Горького (от Брестской до Пионерской),

на улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы),

на площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы).

«Рассчитываем на ваше понимание!» – добавили в мэрии.

ИА «Орелград»